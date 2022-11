Després que diverses associacions culturals i esportives es concentressin a l’Estartit per reclamar a l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) que els pagui les subvencions d’aquest any, el president de l’EMD de l’Estartit, Francesc Ferrer, ha demanat «calma» a les entitats, segons va avançar Ràdio Capital. Des de l’EMD apunten que entregar unes subvencions «completament sense que es justifiquin totalment no és possible».

El president va exposar que tal com s’estaven donant aquestes subvencions no es feia de manera correcta i per això va puntualitzar que «s’ha de solucionar la manera d’atorgar aquestes subvencions». La intenció és evitar que el problema s’elevi a la Sindicatura de Comptes. De moment, el president de l’EMD va signar, en data 27 d’octubre, el pagament de la bestreta del 50% del total de totes les subvencions atorgades a cadascuna de les entitats que es van presentar a la convocatòria. En un comunicat emès des de l’EMD de l’Estartit afirmen que les subvencions es donaran amb la «major brevetat possible» i «lamenten les molèsties que hagin ocasionat» a causa d’aquest endarreriment.