L’Ajuntament de Palamós incorporarà un nou aparcament gratuït a la zona del vial del Port. Segons va avançar l’emissora local, Ràdio Palamós, l’administració local està tancant la negociació per establir una nova zona d’aparcament gratuït en els límits de la zona urbana, en aquest cas de Sant Joan. Es tracta del lloguer d’uns terrenys privats de més de 9.000 metres quadrats de superfície situats entre la ronda de l’Est, l’anomenat vial del Port, i el carrer de Juli Garreta. El consistori calcula que hi cabrien entre 300 i 400 cotxes, i vol tenir-lo a punt a començament de l’any que ve.

No és la primera vegada que el govern municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya aposta per habilitar aquest tipus d’estacionaments dissuasius. Ja es va fer anteriorment, per exemple, al carrer de Santiago Bañeras i Goday, o al de la Riera. Ara li toca el torn a aquest espai situat en la proximitat del sector de La Rutlla, entre el vial del Port i el carrer de Juli Garreta. «La idea és tenir uns grans aparcaments gratuïts als afores del municipi. Seguim treballant amb la preparació d’aquests grans aparcaments dissuasoris», va destacar el batlle, Lluís Puig, a l’emissora local.