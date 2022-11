Els bussejadors de la Fundació Alive han alertat de l'estat de degradació que hi ha al fons marí del puig de la Sardina, al mig dels penya-segats del Montgrí (Baix Empordà). Es tracta d'una zona compresa entre els 40 i els 15 metres de profunditat. Els biòlegs de la fundació han trobat una alga invasora que recobreix bona part del fons (la 'Womersleylla setacea') i les gorgònies es troben en un avançat estat de degradació. Aquesta zona és de gran interès per l'hàbitat que hi ha: el coral·ligen. Davant d'aquesta degradació, els biòlegs de la Fundació Alive reclamen que es protegeixi el 30% del mar, seguint les directrius de les Nacions Unides, la Unió Europea i la comunitat científica.

El puig de la Sardina és un espai marí davant de l'illa Pedrosa i està entre els penya-segats del Montgrí. En aquesta zona hi ha pedra recoberta de gorgònies, colònies amb altres filtradors, algues incrustants i un entorn ple de cavitats amb crustacis, peixos i altres invertebrats. Es tracta, doncs, d'un espai molt ric en biodiversitat. Al mateix temps és molt sensible a la sedimentació i la destrucció. Ara, un equip de bussejadors de la Fundació Alive ha mostrat la seva preocupació per l'estat de degradació que presenta el puig de la Sardina. Després de diverses prospeccions, han vist que el fons marí està recobert per l'alga invasora 'Womersleylla setacea'. És una alga vermella d'origen tropical que es va començar a localitzar en aigües mediterrànies als anys vuitanta. Segons els experts, l'alga s'hauria introduït en aquest ecosistema a partir dels vaixells mercants, que actuen de vectors de transmissió. L'alga forma una teranyina espessa i curta sobre tots els animals i algues del coral·ligen. Això fa que quedin fixats els sediments i s'ofega la flora i fauna que hi habita. El president de la fundació, Bernat Garrigós, ha explicat que en el Puig de la Sardina van trobar-hi colònies de 'Pentapora fascialis', una espècie de briozou indicador que «desapareix quan l'entorn es comença a degradar». En aquest cas, les colònies estaven «totalment cobertes per l'alga invasora que l'ofegava». Per altra banda, els bussejadors també van comprovar com la colònia de gorgònies grogues i morades estava en un estat avançat de degradació. La gorgònia recobreix les parets tocades per corrents marins que porten nutrients en suspensió. Ara, les gorgònies estan mig mortes. Això es deu al fet que en moments de l'any pateixin la pressió de la invasió d'algues brunes. A més, pateixen la pujada en la temperatura de l'aigua (aquest any ha tornat a batre un rècord al parc de les Medes, amb 27,5 graus).