Després de la renúncia d’Agustina Gorina per motius personals a principis de setembre, Francesc Gallardo (ERC) va prendre possessió el passat 25 d’octubre com a regidor del govern de Santa Cristina d’Aro. A partir d’ara, Gallardo assumirà les àrees de Via pública i senyalització viària, Protecció Civil i ADF, i Transport i mobilitat (compartida amb la regidora Anna Buxó).

En el mateix Ple Ordinari Municipal també es va anunciar la renúncia del regidor de Junts per Catalunya, Jaume Quintana (que va dimitir el passat 18 d’octubre), i es va donar a conèixer el passi de Josep Xifra a regidor no adscrit, formant actualment part de la oposició. Amb motiu d’aquests canvis, es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació del cartipàs dels membres dels òrgans supramunicipals. En el nou model, l’alcaldessa, Maria Lourdes Fuentes, assumeix totes les regidories que gestionava fins al moment Jaume Quintana, a l’espera de la incorporació del nou regidor substitut de Junts per Catalunya, que prendrà possessió en el ple que es durà a terme a finals de novembre. A més, l’alcaldessa també assumeix tres regidories que administrava la regidora Agustina Gorina: Cultura, Escola de música i Metge rural. Altres integrants de l’actual govern municipal també han assumit noves competències, com és el cas de Sílvia Fonoll, que assumeix Patrimoni Historicoartístic; David Segarra, que s’encarrega de la gestió de la Biblioteca Municipal; o Anna Buxó, que adquireix l’Arxiu històric i les activitats de divulgació.