L’Ajuntament de Palamós ha deixat deserta la contractació per redactar un estudi de les alternatives per minimitzar el risc d’inundacions al municipi, segons va avançar l’emissora municipal, Ràdio Palamós. L’estudi havia de definir les actuacions urbanístiques necessàries per evitar un potencial desbordament de la riera Aubi, obrint la porta a què empreses especialitzades en enginyeria presentin les seves propostes per posar en pràctica les solucions triades.

La redacció del projecte va sortir a licitació pública amb un preu de 90.000 euros. No s’hi va presentar cap empresa i el concurs públic ha estat declarat desert. Ara, l’administració local haurà d’encetar un procediment per a una adjudicació directa. L’Ajuntament de Palamós disposarà de dos milions d’euros, a través d’una subvenció de la Generalitat, per tal de fer actuacions que minimitzin el risc d’inundacions al municipi, provinents d’un potencial desbordament de la riera. Amb el document final i el detall de les diferents accions proposades, els tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua i de l’Ajuntament de Palamós prioritzaran els treballs a executar, redactant els projectes concrets en cada cas. Els criteris de prioritat tindran en compte el grau d’afectació que provoquen en cada cas les inundacions i també el pressupost disponible. En els últims anys, l’Ajuntament ha anat executant obres de millora del drenatge urbà, precisament per minimitzar la incidència de les inundacions. Una de les darreres ha estat la instal·lació de noves canonades a la cruïlla del passeig del Mar i l’avinguda de l’Onze de Setembre, per donar sortida a les aigües pluvials recollides en aquest sector.