L’arxiu de Santa Cristina d’Aro celebra 40 anys d’ençà que es va posar en marxa

L’Arxiu de Santa Cristina d’Aro està de celebració. L’equipament, fundat el 22 de juny de 1986, celebra enguany el seu 40è aniversari. Segons recorda l’ens en la seva pàgina web, aquell dia de 1982 es va encarregar a la bibliotecària que fes «feines d’actualització de l’arxiu» i així, com qui no vol la cosa, va començar l’organització moderna de l’Arxiu, que ha continuat fins a l’actualitat i ha permès passar d’aquella primera intervenció a un ventall de serveis des de la gestió documental a la difusió cultural.

Per commemorar la gesta, l’Arxiu ha posat a disposició dels ciutadans un tríptic que repassa els esdeveniments més destacats de la seva història. Segons es recull en el document, que és accessible a tothom a través de la pàgina web de l’entitat, els inicis del servei estaven pensats per custodiar la documentació del fons de l’Ajuntament de Santa Cristina, creat el 1858. En el moment en què s’encarrega a la bibliotecària, aquell dia de juny del mencionat 1986, l’ordenació dels documents hi havia 50 metres lineals de documentació.

L’any 2005 es va fer una passa endavant gràcies a la creació de l’arxiu de forma autònoma, permetent la reorganització del fons i començant amb les tasques de difusió cultural. Tota la documentació de l’arxiu es va començar a conservar en tres dipòsits físics, ubicats a l’antic edifici de l’Ajuntament, i posteriorment també s’hi van sumar dos dipòsits digitals.

Dins aquests fons hi ha documentació que data del 1731 fins a l’actualitat. El primer plànol del municipi que es conserva és de l’any 1879 i les primeres llicències matrimonials daten de 1852. D’altra banda, en el fons patrimonial de Romanyà de la Selva també hi consten vendes de terres originals de 1566 o, fins i tot, un pergamí que data de 1643 i és una constitució de dot de Catarina Geli. Entre les col·leccions de l’arxiu també destaquen una col·lecció de les instruccions per a l’ensenyança de minyons de 1749 obra de Baldiri Reixach.

L’era de la digitalització

Pel que fa als entorns digitals, l’entitat no s’ha quedat endarrere. El servei disposa de pàgina web on es publiquen continguts d’actualitat i es fa difusió d’informacions d’interès general per a la població del municipi. L’ens també compta amb xarxes socials, eina que utilitza per apropar el seu dia a dia als ciutadans. Per acabar, l’entitat recorda a la població de Santa Cristina que l’Arxiu és obert a tothom.