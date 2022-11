L’Ajuntament de Palamós està tramitant la llicència per construir el tercer edifici d’apartaments previst a la Unitat d’Actuació Pineda d’en Gori. El Consistori resta pendent de rebre alguns dels informes preceptius. Davant aquests fets, l’entitat Salvem la Pineda d’en Gori, a través de la seva portaveu, Zeta Figa, reiteren que cal aturar la llicència. «És il·legítim que col·loquin un altre edifici amb una piscina. No hi ha ni un sol ciutadà que vulgui aquest edifici. L’Ajuntament podria comprar el terreny. El que estan fent és tirar-se pedres al teulat. No té sentit i menys en el moment que estem de canvi climàtic. Els recursos són escassos, és un contrasentit», exposa la portaveu, que reitera la demanda feta fa un any en què es van recollir un miler de signatures instant a l’Ajuntament a comprar els terrenys per protegir l’espai.

La llicència, però, avança i si els informes que hi ha pendents són favorables, a l’Ajuntament no li quedarà més remei que concedir el permís, que es va demanar en el primer trimestre d’aquest 2022. Cal recordar que els altres dos blocs d’aquesta unitat d’actuació, de 24 apartaments cadascun, ja estan fets. El govern municipal, amb majoria absoluta d’Esquerra Republicana, descarta comprar els terrenys i l’alcalde, Lluís Puig, assegura que té les mans lligades. «L’Ajuntament va arribar a fer un sondeig per estudiar la possibilitat de comprar els terrenys, però queda fora de les nostres possibilitats. El preu a pagar per aquests terrenys està fora de les nostres possibilitats. Amb el nostre pressupost municipal es fa inviable d’adquirir això. Amb la participació únicament de l’Ajuntament no és viable. Nosaltres tenim un POUM vigent que se li ha de donar compliment. Si es generen altres elements de protecció, doncs estem oberts a mirar-ho. Però al final ells també tenen els seus drets», va puntualitzar el batlle. De fet, l’any 2021, l’Ajuntament va denegar la llicència urbanística del tercer edifici perquè el projecte presentat pels promotors no s’adaptava al nou Pla Director Urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles de la Costa Brava. Però posteriorment es va presentar una nova sol·licitud. La previsió del POUM parla d’un terreny de 2.650 metres quadrats, amb un bloc de 24 habitatges en una estructura de planta baixa i tres pisos.