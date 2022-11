L’ajuntament de Calonge i Sant Antoni ha anunciat la creació d’un centre al municipi que té per objectiu afavorir la inclusió social dels infants en situació de risc. L’anomenat «Espai6» és un servei d’intervenció socioeducativa adreçat a infants de 6 a 12 anys, empadronats a Calonge i Sant Antoni, en situació de risc i derivats pels Serveis Socials, en coordinació amb les tres escoles del municipi. Es tracta d’un nou servei municipal impulsat per la regidora de Serveis Socials, Mercè Orduña, i finançat per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. L’objectiu principal de la creació d’aquest espai és contribuir al desenvolupament personal dels infants en situació de vulnerabilitat, la seva integració social i l’adquisició d’aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de les situacions de risc i compensant dèficits socioeducatius.

La Creu Roja, entitat adjudicatària de la gestió del servei, basarà la seva intervenció en l’acompanyament educatiu i la intervenció amb les famílies.