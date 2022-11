L’alcalde de Palamós, Lluís Puig i el regidor de Mercats, Emili Colls, han presentat aquest dijous l’avantprojecte de reforma integral del Mercat Municipal de Palamós. La voluntat de l'ajuntament és iniciar les obres a principis de 2025.

L'edifici, construït l'any 1989, presenta actualment un deteriorament i envelliment evident, per a la qual cosa requereix una millora que permeti actualitzar-lo i fer-lo més funcional i sostenible. L’objectiu és poder renovar aquest equipament que mantindrà la seva ubicació al centre de la població respectant l'estructura actual, però reformant totalment tant l’interior com la façana, per a poder millorar energèticament, estèticament i funcionalment el conjunt.

El procés de participació ciutadana en relació a la millora d’aquesta instal·lació, va concloure que la ubicació actual del mercat, a l’avinguda de Catalunya, és ben considerada tant pels marxants com pels usuaris, destacant la seva centralitat i per tant la facilitat d’accés per a la majoria de la població.

Així doncs, es proposa una reforma integral que actuï en els principals problemes que té l'edifici i el seu entorn: consum energètic, accessibilitat, transparència, integració en el seu entorn, millora de les instal·lacions, renovació estètica, així com poder solucionar els problemes endèmics d'inundabilitat, els quals es podrien veure engrandits en un futur amb el canvi climàtic.

El projecte dissenya la planta baixa completament envidrada, permetent la transparència de l’espai amb l'obertura de l'interior amb el seu entorn, millorant la il·luminació natural i afavorint la visibilitat de les parades. Les plantes superiors disposaran d'una façana de "maó" ceràmic massís, la qual deixarà junta entre les peces per a ventilar i crear un filtre solar.

La planta baixa s'aixecarà del nivell actual, quedant lleugerament elevada respecte al carrer, evitant els efectes de les inundacions en cas de pluges torrencials.

En referència als usos, la planta baixa de 1.203m² serà de venda del mercat. Es preveu una redistribució de les parades interiors, per a adaptar-les als criteris actuals de venda i facilitant la promoció del producte local i de proximitat que ofereixen els marxants.

La planta primera (468m²) será destinada a estacionament de vehicles i serveis complementaris, i la planta segona (440 m²), per als magatzems i obradors.

Les obres també actúen en l'accessibilitat, amb la instal·lació d’ascensor i eliminació de graons amb l'exterior, així com la creació de zones d'estacionament en la planta primera per a persones amb diversitat funcional.

L'ajuntament ha presentat la proposta del projecte de reforma integral del Mercat a la convocatoria d’ajuts Next Generation. El cost estimat del projecte és d’uns 2,2 milions d'euros

L’actuació prevista abasta tant l'immoble com el seu entorn, de manera que es puguin crear sinergies entre les parades interiors i les que s’ubiquen al voltant de l’edifici del Mercat. També es contempla treballar l'entorn de l’equipament, en concret a la plaça situada a l'est (c/ d’Emili Joan –entre els edificis del Mercat i de Correus-), que passarà a ser un punt de venda exterior del Mercat i un element verd per al barri, amb la plantació d’arbrat i un tractament vegetal.

El projecte de reforma integral del Mercat Municipal de Palamós inclou mesures d'estalvi energètic, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques, equips d'alt rendiment elèctric, punts de càrrega de vehicles elèctrics, il·luminació led, cristalls amb baixa emissivitat, aïllament en la coberta de la zona d'estacionament i magatzems, així com en les parets opaques, amb aïllament per a reduir en més d'un 30% el consum energètic actual i aconseguir un edifici de qualificació "A".

L’objectiu és poder iniciar les obres a partir del primer semestre de 2025, moment en el qual finalitza el període de concessió de les parades actuals, amb un termini d’execució d’aproximadament un any.

Per tal de no aturar l’activitat, l’Ajuntament de Palamós estudiarà la possibilitat d’habilitar alternatives, com la d’ubicar una carpa exterior que aculli les parades de venda mentre s’executi els treballs de reforma integral del Mercat Municipal.