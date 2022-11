L'acusat de falsificar un contracte per no pagar un amarratge a Platja d'Aro: "és una fotocòpia"

L’acusat de falsificar un contracte de cessió d’ús temporal d’un amarratge al Club Nàutic de Platja d’Aro per no pagar les despeses de manteniment va negar el dimecres davant el tribunal de la secció tercera de l’Audiència de Girona haver manipulat el document. El processat s’enfronta fins a 3 anys de presó per un delicte d’estafa processat en concurs medial amb un delicte de falsificació documental. També li reclamen 2.515 euros d’indemnització.

El contracte en qüestió l’havia firmat l’acusat i el propietari d’un amarratge del Club Nàutic, i des de 2014 li’n cedia l’ús. Fins al 2016 van firmar fins a tres contractes anuals. Un peritatge ha analitzat els tres contractes, determinant que són una còpia idèntica, incloses les firmes de les dues parts, i que només hi ha dos canvis: la data i el període de cessió. Durant aquests anys, no es van pagar les despeses d’utilització de les instal·lacions, i això va motivar l’obertura d’un procés judicial el 2017, on l’acusat va presentar el contracte de cessió firmat el 2016 amb el propietari per demostrar que no s’havia de fer càrrec del deute de 2.515 euros que el club li reclamava. El cas és que l’abril de 2016 hi havia hagut un canvi de concessió al club, i el contracte presentat per l’acusat al jutjat «no podia existir», perquè el propietari ja no tenia dret d’ús de l’amarratge.

Tant el propietari de l’amarratge com l’acusat van indicar que no s’havien assabentat que hi havia hagut aquest canvi de concessió, i que per això havien firmat un any més el contracte. El propietari va dir que havia firmat tots els contractes, un fet desmentit pel peritatge. Sobre això, l’acusat va assegurar que havia fet fotocòpies canviant algunes dates, però que en tot cas no eren cap falsificació.

En canvi, el club va assegurar que el canvi de concessió va ser un fet «notori», ja que va sortir als mitjans de comunicació i que també van informar-ne a tots els propietaris i als que tenien contractes de cessió per diverses vies de contacte, i que l’acusat n’estava assabentat.

El jutjat va absoldre l’acusat en el procediment civil, i segons les acusacions, l’acusat va valdre’s d’aquest document «manipulat» per aconseguir una resolució judicial favorable. La fiscalia puntualitza que l’estafa no es va arribar a cometre perquè l’absolució no està lligada amb la manipulació del document, i per això rebaixa la petició de pena a 1 any i mig de presó. Però l’acusació particular sosté que gràcies a la presentació del document, el processat va ser absolt.