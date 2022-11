L’actual alcalde de Palamós, Lluís Puig, ha estat escollit per la militància d’ERC com a cap de llista per a les properes eleccions municipals.

En la seva presentació, Puig va reconèixer que «aquest últim mandat ha sigut convuls amb l’aturada de molts projectes degut a la pandèmia» però va assenyalar que «per responsabilitat amb els ciutadans volem seguir treballant amb els canvis iniciats l’any 2015» i «reorientar les accions que la seva aplicació ha trobat impediments». Els deures a Santa Cristina Per la seva banda, l’actual alcaldessa de Santa Cristina d’Aro, Lourdes Fuentes, es va presentar públicament com a candidata a les municipals. Fuentes va assegurar que «tenim nous projectes a l’horitzó com la materialització del POUM, la remodelació de l’antic Ajuntament o la consolidació del porta a porta». A més, va assegurar que «un dels reptes importants que tenim sobre la taula és l’habitatge» i va anunciar que «properament presentarem el Pla Local d’Habitatge».