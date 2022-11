L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va anunciar ahir que a partir d’aquest divendres 18 de novembre, la totalitat del mercat setmanal de la Bisbal retornarà al nucli antic. Des del setembre passat les parades de marxants s’havien reubicat provisionalment i de manera preventiva al Passeig Marimon Asprer i a l’aparcament contigu a causa de la pedregada del 30 d’agost, ja que aquesta va fer destrosses a teulades i hi havia el perill de caiguda de teules van fer necessari el desplaçament.

L’administració local recorda que el mercat de la Bisbal, amb 700 anys d’història, compta amb prop d’un centenar de parades distribuïdes en diferents carrers i places de la població. Els marxants de fruites i verdures se situen a les places centrals del nucli antic i els venedors d’equipament de la llar i de productes per a les persones (roba, calçat, complements, etcètera) estan ubicats en els carrers que envolten el nucli antic és que, set segles després del seu naixement, el mercat dels divendres és tot un actiu econòmic per a la Bisbal. Des de l’Ajuntament subratllen que dóna impuls al comerç gràcies a la capacitat d’atracció que genera dels pobles veïns i, especialment, a l’estiu, com a referent per a turistes d’un mercat popular en un espai històric.