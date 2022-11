Mor un motorista de 31 anys després de xocar amb un cotxe a S'Agaró

Un motorista de 31 anys va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a S'Agaró. La víctima mortal era de Sant Feliu de Guíxols.

Va xocar contra un cotxe a l'avinguda de Platja d'Aro i va morir a l'acte. La Policia Local de Castell-Platja d'Aro investiga les causes de l'accident mortal i ultimen l'atestat.

L'accident de trànsit mortal va tenir lloc poc abans de les quatre de la tarda, a l'altura del quilòmetre 242 de l'avinguda S'Agaró. La moto de gran cilindrada va entrar a l'avinguda procedent de Platja d'Aro (avinguda S'Agaró) i després va circular per aquest cèntric vial. Quan es trobava cap al final de la via, un cotxe va sortir d'un dels carrers transversals i ambdós, van col·lidir.

Arran dels fets, el cos del motorista va sortir disparat i va topar contra un senyal de trànsit. Va morir al moment. El seu cos, segons testimonis, va quedar seccionat pel tronc.

A lloc s'hi van desplaçar la Policia Local, Bombers i SEM. Els sanitaris ja no van poder fer res per salvar el jove perquè va morir a l'acte. Pel que fa a la persona que conduïa el cotxe, va haver de ser atesa al CAP de Platja d'Aro.

La Policia Local investiga com es va produir l'accident de trànsit- Un dels factors que han pogut constatar d'entrada és el que la moto de gran cilindrada -Kawasaki 800- circulava amb una velocitat inadequada per aquesta via del centre de S'Agaró, però això no vol dir que en sigui la causa de l'accident. Per tal d'aclarir-ho, els investigadors analitzaran les càmeres de seguretat de la zona, com va anar l'accident, analitzen les marques que va deixar el sinistre i han agafat el testimoni de les persones que es trobaven a la zona. A partir d'aquí elaboraran l'atestat de l'accident i aclariran per què va succeir.

Segon mortal

Aquest és el segon accident de trànsit mortal urbà que pateix Platja d'Aro enguany. El mes de febrer, la passatgera de darrere d'un cotxe va perdre la vida en un sinistre viari. Era una noia de 17 anys.