La Policia Nacional conjuntament amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han desarticulat una banda al cultiu de marihuana a la població.

Han arrestat els sis màxims responsables i durant l'escorcoll de dos domicilis, que estaven connectats entre sí pel garatge, van localitzar una plantació de marihuana interior funcionant a ple rendiment.

En total durant l'escorcoll han localitzat 157 plantes de marihuana, 12 quilos de cabdells de marihuana envasats al buit i 509 grams de cocaïna. També han intervingut 3.500 euros i 400 dòlars en efectiu. Durant l'operació policial també han desmantellat un laboratori preparat i equipat dels aparells necessaris per aconseguir collites exprés,

Aquesta organització criminal es dedicava tant a la venda directa de diverses substàncies estupefaents (cocaïna i marihuana) com a la mateixa elaboració i cultiu.

Alarma social

La investigació va començar a principis del mes de juliol, quan els investigadors van confirmar les seves sospites inicials després de comprovar que els membres de l'organització criminal, a qui se'ls estava seguint la pista, venien les substàncies estupefaents de forma directa des dels domicilis, fet que generava una gran alarma social entre els veïns de la zona.

Al mateix tant, els agents van comptar amb la col·laboració d'especialistes d'una companyia elèctrica per mesurar el consum elèctric. Aquests operaris van elaborar un informe on quedava de manifest que als dos domicilis hi havia frau elèctric perquè tenien la llum punxada. Cosa que va corroborar les sospites inicials de la policia i que pot provocar incendis i talls de llum a la comunitat de veïns.

Fruit de les indagacions realitzades sobre els investigats i després de l'elaboració d'un informe policial, la Policia Nacional va coordinar de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols les entrades i registres, prèviament autoritzades pel jutjat.

Els dos domicilis registrats es trobaven connectats entre si per la zona del garatge, estança on hi havia la plantació de marihuana. Als domicilis dels investigats, els agents van trobar emmagatzemades les substàncies estupefaents, envasades i preparades per a la seva distribució.

Expedients d'expulsió per 4 arrestats

A conseqüència de l'operatiu policial, van detenir sis responsables de la plantació i distribució de les substàncies estupefaents com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, defraudació de fluids elèctrics i anàlegs. També es va incoar expedient d'expulsió a quatre dels detinguts sobre la base de la Llei Orgànica d'Estrangeria 4/2000.

La policia va confiscar 157 plantes de marihuana, 10 quilos de cabdells envasats i preparats per al consum, 509 grams de cocaïna i 25 caixes de "ciclofilina" (substància emprada per al tall estupefaent). També van intervenir un total de 3.500 euros i 400 dòlars en efectiu, així com diversos estris i material necessari per a la plantació i elaboració de les dosis estupefaents.

Des de la Policia Nacional es destaca la gran col·laboració de tots els cossos participants -Brigada Local de Policia Judicial de Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Sant Feliu de Guíxols.