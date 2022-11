Les obres d’adequació de l’espai on hi haurà el nou obrador de peix de la Confraria de Pescadors de Palamós, impulsat en el marc de l’Organització de Productors Pesquers, avancen a bon ritme. El futur equipament estarà situat entre la llotja del peix i el Museu de la Pesca, i es treballa amb la previsió que estigui en funcionament dins el primer trimestre de l’any que ve, segons va avançar l’emissora local, Ràdio Palamós.

L’obrador farà una manipulació del peix, espècies poc comercials però amb bones propietats alimentàries, i servirà el producte a grans consumidors com ara menjadors escolars o l’hospital de Palamós.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ja treballa en la promoció del peix en les escoles i, per extensió, en les famílies. Ara es dona un nou pas amb la creació d’aquest obrador, impulsat per l’Organització de Productors Pesquers vinculada a la Confraria de Palamós. La reforma de l’espai on estarà situat l’obrador de la Confraria de Pescadors de Palamós suposa una inversió per damunt dels 300.000 euros.