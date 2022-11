La trobada anual de la xarxa agroalimentària del Baix Empordà es va celebrar dimarts a la Bisbal, immersa en un procés de renovació amb la voluntat d’abastar tot el sector agroalimentari de la comarca. En aquest sentit, s’ha treballat una nova imatge corporativa que ha implicat un nou logotip i una nova web. S’ha canviat el nom passant de «TRÀMEC» a «ARRELEM». Els nous colors representen també la terra i el mar. La voluntat de la nova etapa encetada, segons apunta el Consell, busca la implicació del sector primari (agricultura, ramaderia i pesca), però també de la vessant més industrial de la transformació alimentaria.

A la reunió, celebrada a la seu del Consell Comarcal, hi van assistir una quinzena d’empreses de diferents àmbits del sector agroalimentari de la comarca. També es va fer un repàs de les accions i dels projectes que s’han desenvolupat al llarg d’aquest any 2022, com ara l’ampliació de la xarxa per afavorir la col·laboració público-privada.