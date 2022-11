Troben mort un home de 75 anys que havia desaparegut a Palamós

Un veí de Palamós de 75 anys va desaparèixer aquest dimecres i a la mitjanit, el van localitzar mort en una àrea pròxima a la platja del Castell.

El van localitzar els efectius d'emergències que havien muntat un dispositiu de recerca arran de la denúncia presentada per la família durant la tarda.

El dispositiu va començar cap a tres quarts de deu de la nit i hi van participar la Policia Local de Palamós, els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Els efectius de salvament van estar pentinant la zona on en teoria havia anat a passejar el veí de Palamós. Van fer recerca per la zona de la platja del Castell on solia anar.

Finalment, cap a la mitjanit, els rescatadors el van localitzar a terra, en un camí que porta a la platja. Li van realitzar les maniobres de reanimació però no van fructificar.

D'entrada tot apunta que el veí de Palamós hauria patit una mort natural, possiblement, arran d'un infart.