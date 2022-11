Una seixantena d’establiments de Palafrugell participen en la campanya «Shop Local Day», que té per objectiu promocionar i reivindicar el comerç de proximitat. La idea va sorgir de la mà de Sofia Mateo i Nerea Fernández amb l'objectiu de revitalitzar el petit comerç. El Shop Local Day, el dia del comerç local, és el tercer dissabte del mes de novembre i s’avança uns dies al Black Friday. En el cas de Palafrugell allargaran l’activitat fins diumenge, aprofitant que és dia de mercat setmanal. Més enllà dels descomptes per atraure clients, els comerços realitzaran sortejos, activitats i s’ompliran de globus i decoracions especials per cridar l’atenció dels consumidors. Tota la informació es podrà trobar a les xarxes socials de l’entitat Facebook Oohxigen Palafrugell i Instagram @oohxigenpalafrugell.