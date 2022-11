Els grups de l’oposició de Compromís per la Bisbal-Junts per Catalunya, PSC i Independents CP han presentat al·legacions a les ordenances fiscals aprovades al municipi a finals de setembre pel govern de coalició format per ERC i la CUP. Els portaveus de les tres formacions argumenten que «cal deixar sense efecte tots els increments percentuals que contemplen les ordenances fiscals aprovades inicialment per al 2023, així com també les rebaixes i l’eliminació de qualsevol bonificació de les contemplades en les ordenances vigents de 2022».

Les formacions argumenten que davant la situació d’incertesa econòmica l’Ajuntament ha de respondre «congelant taxes i impostos i plantejant rebaixes o modificacions dels mateixos encara que això suposi reduir la despesa municipal». Congelar taxes Les formacions insisteixen que «no podem ignorar la realitat i presentar un projecte d’ordenances fiscals amb increments percentuals i rebaixes de bonificacions com si la situació econòmica fos completament normal». En un comunicat conjunt signat pels tres grups polítics, asseguren que l’increment d’impostos aprovat a finals de setembre representa «ignorar el patiment i les dificultats de moltes famílies, així com obviar la realitat, un fet que no ens faria dignes representants de la nostra ciutadania».