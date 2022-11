El fiscal i l'acusació particular sol·liciten al tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Girona que, en cas de condemna, retiri la pàtria potestat dels fills a un acusat d'abusar sexualment de la neboda a Palamós l'any 2018. Les acusacions ho demanen com a alternativa si la sala considera que cal aplicar la reforma del Codi Penal que ha suposat la llei del 'només sí és sí'.

Tant si és amb la legislació antiga com a l'actual, el processat, que era parella de la tia de la menor, s'enfronta a 24 anys de presó per dos episodis presumptament comesos quan la nena tenia 12 anys. L'acusat nega els fets i no s'explica per què la menor el va denunciar. La víctima ha declarat a porta tancada. La defensa demana l'absolució.

En aplicació del Codi Penal previ a l'entrada en vigor de la Llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com a llei del 'només sí és sí', la fiscalia acusa el processat de dos delictes d'abús sexual amb penetració a menor de 16 anys amb prevaliment de la relació de parentiu i demana 24 anys de presó (12 per cada delicte).

Després del judici, i al tràmit de conclusions, el fiscal ha introduït una qualificació alternativa tenint en compte la nova legislació en cas de condemna. Segons ha argumentat el ministeri fiscal, la nova llei varia la forquilla de pena a la qual es podria enfrontar al processat. Amb el Codi Penal anterior, per aquests fets s'enfrontava a una condemna d'entre 8 i 12 anys i amb l'actual de 6 a 12. La pena mínima és més baixa però el fiscal continua sol·licitant la condemna màxima per cada delicte.

Per tant, no varia la petició de 24 anys de presó en l'alternativa però sí que inclou un canvi important perquè la llei preveu que els condemnats per agredir sexualment menors perdin la pàtria potestat dels seus fills, siguin o no les víctimes dels fets. Així, el fiscal ha demanat al tribunal que, si aplica la llei del 'només sí és sí', privi l'acusat de la pàtria potestat durant 10 anys. L'acusació particular s'ha adherit íntegrament a les conclusions definitives de la fiscalia.

La defensa, encapçalada pel lletrat Manel Mir, demana l'absolució.

Els fets que han arribat a judici haurien passat l'any 2018 i 2019, quan la menor tenia 12 anys. Segons les acusacions, el primer episodi va tenir lloc la nit del 24 de desembre, durant una celebració familiar en un domicili de Palamós: "El processat, amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i atemptar contra la llibertat sexual de la menor, li va dir a la víctima que li agradava i li va introduir una mà a l'interior dels pantalons i la roba interior, tocant-li la vulva i introduint-li els dits".

Les acusacions sostenen que uns mesos més tard, a l'estiu del 2019, la menor es va quedar a dormir a casa de la seva tia paterna, que aleshores era parella de l'acusat. Quan la nena ja era el llit, el processat l'hauria violat. La víctima ha declarat a porta tancada.

"Ho nego tot"

"Ho nego tot", ha dit l'acusat responent a les preguntes del fiscal. L'home ha remarcat que tenia una relació normal amb la nena i ha dit que no s'explica per què el va denunciar. Ho va fer a través d'una carta que va escriure el febrer del 2020 a les psicòlogues que en aquell moment la tractaven després de la mort de la seva mare i per problemes derivats d'una baixada de rendiment acadèmic.

Les psicòlogues han exposat al judici que tots els símptomes que tenia la menor són compatibles amb abusos sexuals i les tècniques de l'equip d'assessorament tècnic penal que van avaluar la menor han remarcat que el seu relat també és compatible amb "fets viscuts", descartant la fabulació i la suggestió.

La tia de la menor, que ja no és parella de l'acusat, ha fet una declaració exculpant el processat. Segons ha dit, recorda perfectament que la menor -que no pot ubicar en el temps els fets de l'estiu- es va quedar a dormir a casa seva un 24 d'agost i que era l'únic dia que ho va fer sola, sense que hi hagués el seu fill a casa o que la nena hi anés també amb el seu germà. La tia ha apuntat que tan bon punt l'acusat va arribar a casa, cap a les tres de la matinada, va fer anar la menor a dormir perquè volia intimitat amb la seva parella.

Després, segons el seu relat, ella i el processat van mantenir relacions sexuals i posteriorment se'n va anar al sofà perquè tenia un embaràs de risc i no podia dormir estirada. La dona ha assegurat que durant tota la nit "ningú" va sortir de les habitacions i descarta així que l'acusat pogués anar a l'habitació on dormia la menor.

Els forenses que van explorar la víctima no van localitzar lesions i tenia l'himen "complet".

El judici ha quedat vist per a sentència.