La setmana passada, del 14 al 18 de novembre, l’Aula Gastronòmica de l’Empordà va acollir i formar en matèria de cuina i sala en restaurant i bar un total de 15 persones en situació d’atur i risc d’exclusió social, a través d’una iniciativa subvencionada per la Fundació la Caixa i la col·laboració de l’Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

El curs, que ha estat dirigit per la formadora Berta Dotú, ha ensenyat als participants diverses nocions tant teòriques com pràctiques, de les professions de cuina i de sala, incloent formació de manipulació d’aliments. El temari ha tractat punts com l’organigrama d’un restaurant; el tall de peix, carn i verdures; la mise en place; la maquinària i l’utillatge a sala i cuina; la barra i el servei; la presa de comandes; o les elaboracions de receptes amb carn, peix i vegetals, a més de postres.

Des de la borsa de treball de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre es posarà a disposició dels seus establiments associats els currículums de les 15 persones que han assistit a la formació.

Després de dos anys de pandèmia i de poder tornar a reobrir els negocis relacionats amb l’hostaleria, les empreses del sector han de fer front a la manca de personal. Tot i no ser un problema exclusiu del sector, unes condicions de treball atípiques -temps de treball i tipus de contractes- agreuja aquesta situació i la dificultat de cercar professionals necessaris per portar a terme els serveis d’aquest sector. Plantejaments com els de l’Aula Gastronòmica busquen una resposta a les creixents dificultats que té el sector per trobar personal.