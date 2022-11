La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un acusat de violar dues vegades la neboda de 12 anys de la seva parella entre 2018 i 2019 a Palamós. El processat s’enfronta a 24 anys de presó per dos delictes d'abús sexual a menor de 16 anys amb penetració, i també a perdre la pàtria potestat si el tribunal, en cas de condemna, opta per aplicar la nova llei contra les llibertats sexuals coneguda com la llei «només sí és sí».

La primera agressió hauria tingut lloc la nit del 24 de desembre de 2018 mentre la víctima celebrava amb la seva família la nit de Nadal. Segons exposen les acusacions, el processat va aprofitar que la resta de la família era a la cuina per quedar-se sol amb la víctima, que llavors tenia 12 anys, i penetrar-la amb els dits. La víctima no ha pogut donar una data exacta de quan va passar el segon episodi, però en tot cas hauria tingut lloc entre el juliol i agost de 2019 a l’habitatge de l’acusat. Les acusacions sostenen que va esperar-se que s’adormís per violar-la, i no va parar tot i que la víctima va demanar-li.

En el judici, la perjudicada ha declarat a porta tancada. Per la seva banda, l’acusat ha negat les agressions, referint que no havia tingut cap problema amb ella i que no tenia cap explicació que justifiqués la denúncia interposada. La llavors parella de l'acusat ha indicat que el dia que va tenir lloc la segona de les agressions va ser el 24 d'agost de 2019, perquè va ser l'únic dia que la víctima es va quedar a dormir a casa seva sense que hi fos el seu fill. Ha explicat que aquell dia l'acusat va arribar cap a les tres de la matinada a casa i que quan la víctima va anar a dormir ella va tenir relacions amb la seva parella i llavors se'n va anar a dormir al sofà perquè tenia un embaràs de risc. Durant tota la nit no va sentir que l'home anés a l'habitació on dormia la víctima.

Els fets van ser denunciats un any després, quan la menor va ensenyar al seu pare i a una psicòloga una carta que havia escrit durant un tractament terapèutic i on explicava aquests fets.

Tant les psicòlogues com l'equip d'assessorament tècnic que va avaluar la víctima han indicat que el seu relat és "compatible" amb haver patit els fets denunciats.

En cas de condemna, les acusacions obren la porta al fet que el tribunal opti per aplicar la nova llei del «només sí és sí», que tot i que preveu unes penes mínimes més baixes (l'antiga llei preveu penes dels 8 als 12 anys i la nova dels 6 als 12 anys), mantenen la mateixa petició de pena afegint la mesura de pèrdua de la pàtria potestat que imposa la revisió de la llei en víctimes menors d’edat. Demanen que se li suspengui durant 10 anys.