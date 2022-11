L’equip de Govern de Calonge i Sant Antoni i el grup municipal d’Avancem va anunciar ahir un acord per aprovar els pressupostos anuals del consistori de cara a l’any 2023. Amb un total d’uns 22 milions d’euros pressupostats, gairebé un milió més que els pressupostos actuals, el consistori farà front als reptes que tant l’administració com la ciutadania hauran d’afrontar durant el proper any.

Increment pressupostari En aquest sentit Arturo Prades, vicealcalde i membre de l’equip negociador, va manifestar que «l’increment pressupostari de prop d’un milió d’euros ens permetrà afrontar amb garanties l’augment de despesa corrent, de personal i sobretot d’energia, sense que això es noti en l’atenció a les persones i al municipi que ha caracteritzat els pressupostos aprovats per aquest equip de govern en els últims anys». Per la seva banda, Josep Abellí, portaveu d’Avancem va afegir que «aquest acord ens ha permès incidir en el caire més social i sostenible d’aquest pressupostos, com per exemple impulsant les energies renovables i la sostenibilitat, i apostant per l’associacionisme i els serveis socials dels municipi». Finalment, Jordi Soler, alcalde de Calonge i Sant Antoni va posar en valor «l’exercici de generositat i de voluntat d’acord dels grups municipals a l’hora de pactar aquests pressupostos».