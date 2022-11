En el ple que l’ajuntament de Palamós va celebrar ahir, ja hi havia tot el peix venut abans de començar. La majoria absoluta d’Esquerra Republicana (ERC) va aprovar, entre d’altres, un pressupost de 31.755.522 euros, una xifra que suposa un increment de 6,5 milions respecte a l’any anterior. Sobre aquest cal destacar que les despeses de personal equivalen a un terç del mateix (11.349.115 euros). El motiu de l’increment del pressupost és, en part, que inclou tres grans obres d’urbanització com són la segona fase del nucli de la Fosca (en gran part finançada pels veïns), la d’una part del barri de la Platja i, com a novetat, també hi ha la reforma urbana del sector de la Rutlla Alta. Aquestes tres obres sumen en total més de cinc milions d’euros de despesa que es finança en part amb contribucions especials i, en el cas del barri de la Platja, també amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.

Es preveu en el pressupost d’inversions un import de 340.000 euros destinat a inversions ordinàries i necessàries anualment. També es preveuen inversions extraordinàries per import d’1.910.000 euros que inclou obres com les millores d’estalvi energètic en diversos equipaments municipals (100.000 euros), les obres d’urbanització de la rutlla Alta (1.050.000 euros), les obres d’arranjament i asfaltatge de l’avinguda 11 de setembre (300.000 euros), entre d’altres.

Reaccions municipals

El portaveu de Junts, Raimon Trujillo, va etzibar que «hi ha moltes àrees que no funcionen com haurien de funcionar»: «Ens sembla que aquest document no se l’han llegit dues vegades. Veiem faltes d’ortografia i espais on no toquen. Tenim un consistori amb un pressupost prou important com per evitar que passin aquestes coses». El PSC, per la seva banda, també va criticra mitjançant la portaveu, Raquel Gallego, que «Esquerra ha decidit tirar pel dret i no ens han passat els documents amb temps, com en altres ocasions. En sis mesos han gastat dos milions de romanent en projectes que no han executat. No ho entenem. És un pressupost continuista i no compartim el que proposa».

Finalment, el batlle, Lluís Puig, va agrair l’intercanvi de propostes tot i que va subratllar que «el pes de les propostes recau en l’equip de govern. Avui aprovem aquest pressupost, però és viu i seguim oberts per si algun grup ens vol presentar alguna modificació».