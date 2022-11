Teresa Ferrés va confirmar ahir en roda de premsa que serà la candidata de Tots X l’Empordà a l’alcaldia de Palamós a les properes municipals del 28 de maig de 2023. En la presentació, Teresa Ferrés va exposar que es presenta per encapçalar una «alternativa real, sòlida i engrescadora» al govern actual. Va explicar que els darrers mesos ha establert contacte amb persones, entitats i col·lectius diversos de Palamós i Sant Joan i d’aquests contactes n’ha sorgit un grup de persones responsables i compromeses amb les que està treballant per confegir la llista electoral i definir un equip amb capacitat de decisió, planificació i gestió que optarà a les properes municipals amb el nom de «Som-hi per Palamós i Sant Joan!».

Teresa Ferrés va dir que la seva voluntat que sigui una llista transversal i progressista que es projecti a 12 anys per tal de planificar els reptes actuals i de futur que té Palamós i Sant Joan i que treballi en la cultura política local fomentant la participació de noves generacions en el disseny i planificació de la ciutat líder que ha de ser Palamós.

Així mateix Teresa Ferrés va destacar algunes de les actuacions són prioritàries si arriba a governar. Va apuntar que cal incrementar places de pàrquing al centre, construint de manera modular una estructura de 2 pisos al pàrquing del Cervantes. En aquest sentit va descartar el projecte de pàrquing a la plaça de la cooperativa la Equitativa (davant cinema Arinco), que promou l’actual equip de govern.

D’altra banda, aposta per «millorar la gestió del contracte d’escombraries, vetllar per la seguretat i treballar per reduir l’incivisme i revisar la mobilitat integral de Palamós i Sant Joan». Així mateix va expressar la voluntat de «fer de l’educació un tema principal de l’agenda local» i va destacar que «dotaran Palamós i Sant Joan d’Escola Municipal de Música».

Raquel Gallego, candidata del PSC

Aquesta setmana també s’ha presentat a Palamós Raquel Gallego com a candidat del PSC a les municipals. Llicenciada en Dret i Màster en Govern local per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat regidora i portaveu socialista al Consell Comarcal. Després de molts anys vinculada a la política local, assegura que «ara és quan em sento preparada per ser alcaldessa». L’alcaldable socialista va situar com a prioritats garanir la continuïtat de l’Hospital; ajustar el contracte de neteja a les diferents tipologies d’habitatges de Palamós; ubicar el mercat en un espai que generi progrés i encaixi bé, «perquè ara es troba en una zona inundable»; encaminar el Pla Director del Port, que «acumula un retard de quatre anys»; i encarar la reforma del Passeig de Mar.