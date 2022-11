L’Ajuntament de Palafrugell, format per Junts, ERC i Som Gent del Poble, va aprovar dimarts al vespre, en un ple extraordinari, els pressupostos per a l’any 2023. En total són 45.246.851 euros, un 8,5% més que l’any anterior. La regidora d’hisenda, Olga Palahí, va ser l’encarregada de presentar els pressupostos a la sessió plenària. Palahí va destacar la intenció de millorar la gestió administrativa, oferir serveis públics de qualitat, incentivar l’activitat econòmica, i invertir en cultura, esports, educació i en serveis assistencials a les persones desfavorides: «Els objectius que hem prioritzat és millorar la gestió administrativa i incentivar l’activitat econòmica. Val a dir que per fer aquest projecte vam aprovar un pla econòmic per la crisi del 2020 amb la covid. Aquest pla s’ha traduït en un conjunt d’actuacions, algunes de les quals ja han finalitzat i altres finalitzaran aquest 2023».

L’edil també va destacar com el panorama actual d’incertesa econòmica, la inflacció i la previsió de creixement han afectat a la redacció d’aquest pressupost: «Tot plegat ens ha obligat a dimensionar les despeses per donar continuïtat als serveis de l’Ajuntament. Tot plegat incrementant al mínim la pressió fiscal als nostres conciutadans». En l’apartat de despeses, augmenta un 9,5% el capítol de personal. Bona part a causa de l’augment de retribució dels treballadors públics als pressupostos generals de l’Estat. També puja el capítol 2, compra de béns i serveis, un 8,25%, amb els augments dels costos d’electricitat i calefaccions com a principal motiu, que en paraules de l’alcalde Joan Vigas pugen d’1 a 2 milions d’euros. Palahí va subratllar que tot i que l’augment dels costos del servei d’aigües puja un 8%, l’ajuntament només l’augmenta a les ordenances un 6%. Les inversions pugen un 4,52% respecte al pressupost de 2022. Les obres de l’antiga Biblioteca de Can Bech, inversions en energies renovables en instal·lacions municipals, i les inversions en equipaments esportius (a la zona esportiva del Gregal) són algunes de les principals inversions. L’oposició vota en contra Tota l’oposició (Ciutadans, Palafrugell En Comú i PSC) va votar en contra d’aquestes xifres. Joan Farré, de Ciutadans, va destacar que la salut financera de l’Ajuntament sembla bona, però que s’hauria de canviar la política i congelar la pujada dels grans impostos. Alfons Rius, de Palafrugell En Comú, va afegir que el pressupost fa que empitjori l’estat econòmic de l’ajuntament i el consideren com un pressupost de mínims i el PSC, en boca del seu portaveu Juli Fernàndez, va subratllar el context econòmic general negatiu que travessem i el fet que el pressupost dóna resposta a les prioritats de l’equip de govern en aquesta situació de crisi.