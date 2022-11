El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter regularà l'escalada per preservar la biodiversitat de la zona, especialment de les aus que hi habiten. La regulació s'ha consensuat i elaborat tant amb els representants dels escaladors i escaladores com amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i també hi han col·laborat els Agents Rurals. Els penya-segats del parc són una zona ZEPA, un espai d'especial protecció per a les aus. Hi crien un conjunt d'aus protegides, com ara l'àguila cuabarrada, el falcó pelegrí, el duc i el corb marí emplomallat. També hi ha plantes d'interès i protegides com el frare cugot o l'ensopeguera.

La pràctica de l'escalada pot alterar el seu cicle vital, ja que són aus sensibles que busquen llocs de cria tranquils i inaccessibles. Per evitar la pèrdua de les zones de nidificació i recuperar les poblacions, es delimitaran una sèrie de zones regulades on només es podrà escalar fora del període de nidificació. Al mateix temps, hi haurà d'altres zones lliures on l'escalada estarà permesa durant tot l'any. A la resta del parc, la pràctica de l'escalada està prohibida. Les principals zones d'escalada se situen a l'entorn de la muntanya d'Ullà, a l'àrea de Montgrí i Montplà, a Torre Moratxa, a Rocamaura est i oest (l'Estartit), la litoral de Montgrí (des del Racó del Rossinyol i cala Pedra fins al Negre i el port de Falaguer) i als penya-segats de Punta Ventosa-Milà. En el sector de la costa del Montgrí es practica l'escalada tradicional, mentre que l'escalada esportiva es podrà practicar a Punta Ventosa (litoral) i en determinats sectors de la muntanya d'Ullà, Montgrí, Montplà, Torre Moratxa i Rocamaura. Entre tots aquests espais se sumen 224 vies d'escalada, de les quals 193 han estat qualificades de zones lliures i 31 de zones regulades. En les zones regulades, la pràctica de l'escalada només està permesa fora de les temporades de nidificació, que serà de juliol a octubre a les zones on viu l'àguila cuabarrada, el duc i el corb marí emplomallat, i de l'1 d'agost al 15 de gener, a les zones on hi ha el falcó pelegrí. Tant per fer ús de les zones de lliure escalada com de les zones amb una regulació temporal, no caldrà demanar cap autorització específica sempre que es respecti la normativa. Sí que caldrà una autorització prèvia en el cas que es vulguin obrir noves vies d'escalada. Per vetllar pel compliment de la regulació i avaluar-la, s'ha creat una comissió específica on hi ha integrats representants del parc, els Fills del Montgrí (escaladors esportius), Roca Nua (escalada tradicional al litoral), FEEC i els Agents Rurals.