Un treballador d'una pizzeria de Platja d'Aro va resultar ferit per inhalació de fum en un incendi de xemeneia.

El foc va fer mobilitzar sis dotacions dels Bombers així com la Policia Local de Castell-Platja d'Aro i el SEM.

L'incendi es va declarar en un local ubicat al número 113 de l'avinguda Cavall Bernat pels volts d'un quart de vuit de la tarda. En arribar els Bombers, van trobar-se que els treballadors i persones que eren dins del local s'havien desallotjat.

El fum va afectar no sols la pizzeria sinó els pisos superiors de l'edifici. Els Bombers van mobilitzar l'autoescala i per apagar el foc, que finalment no va afectar el teulat, van anar refredant el tub de la xemeneia.

Finalment, l'incendi només va afectar un tram del tub de la xemeneia. Un cop extingit el foc i ventilades totes les zones afectades, pels volts de tres quarts de deu de la nit, els Bombers van donar el servei per finalitzat.

El treballador afectat, ho va ser de caràcter lleu i el SEM el va atendre.