Fundada l’any 1980 per Isidre Verdún, Pedro Trinidad, Joan Llavero, Fernando Calvente i Francisco Cuéllar, l’Associació Atlètica Palamós té l’honor de comptar i d’haver comptat amb una sèrie d’atletes que han representat i amb molts èxits el nom d’aquest modest club palamosí arreu del món. Des d’un dels seus fundadors i president de l’entitat durant 28 anys, Isidre Verdún, fins a corredors i corredores com Jess Martin, Èlia Vallès, Annasse Mahboub, Celso Curiel, Albert Cebollero, Anna Morell, Santiago Catrofe, Laura Rodríguez, Clàudia Illa, Elena Fonalleras i Bàrbara Ramon, entre molts altres. O Adel Mechaal, tot un referent i bandera del club que ja fa anys que vola sol i viu del seu somni: ser atleta professional.

Precisament, si un nom destaca per sobre de tots i amb passat a l’Associació Atlètica Palamós, aquest és el del palamosí Adel Mechaal (Team New Balance), campió d’Espanya, d’Europa i que ha participat en Mundials i Jocs Olímpics i que com la gamba o com en el seu moment va fer el Palamós CF, posa el nom del poble al mapa.

Nova junta directiva

En aquests moments, qui fa les funcions de president de l’entitat és tot un històric, Josep Maria Gisbert, tot i que a finals d’any a l’AA Palamós hi haurà relleu amb una nova junta. Dimarts al matí a la seu social i alhora gimnàs que té l’entitat a l’estadi de futbol, ens espera el vicepresident i entrenador de l’Associació Atlètica Palamós, Josep Carballude. Vinculat al club des de fa 35 anys, hi ha fet moltes facetes, des d’atleta, membre de junta, director esportiu, entrenador... Després d’uns temps difícils a causa de la pandèmia, Carballude explica que «estem tornant a créixer tant en socis com en resultats dels nostres esportistes».

L’Associació Atlètica Palamós compta actualment amb 65 socis-atletes i a banda dels entrenaments dirigits i més especialitzats, també fan l’activitat de running adreçada a joves i adults d’entre 16 i 100 anys amb necessitats o inquietuds diferents «per a tots aquells que vulguin posar-se en forma, preparar alguna cursa o simplement cordar-se les bambes i passar una bona estona», declara Carballude.

D’altra banda, des de l’Associació també duen a terme l’organització d’esdeveniments com la coneguda Marxa Mar i Muntanya de Palamós del mes de juny que enguany ha arribat a la seva 43a edició o la col·laboració aquest dissabte en la tercera jornada del Circuit Comarcal del Cros Escolar del Baix Empordà que es fa de les 10 del matí a la una del migdia al paratge de Castell.

Èxits els caps de setmana

Una fàbrica de campions i campiones. Són molts èxits i bons registres dels vailets i vailetes de l’Associació Atlètica Palamós que durant els caps de setmana pugen al podi amb alguna medalla penjada al coll. Segons el vicpresident del club, el secret és fàcil d’explicar per què «radica en el treball i l’entrenament dur perquè al final l’atletisme requereix molt de sacrifici i un hàbit important de disciplina des de ben menuts».

En aquest punt de la conversa amb Carballude sorgeix el nom d’una jove atleta palamosina que en aquests moments és qui està arribant a uns èxits més destacats. Es tracta de Blanca Batlle, la polivalent corredora de l’Associació Atlètica Palamós va finalitzar en la tercera posició en la cursa Sub 20 del Cros d’Itàlica celebrat diumenge passat a Sevilla. A més a més, la palamosina ha assolit fa poc la novena posició en el Mundial de trail running a Tailàndia. El seu entrenador, Josep Carballude admet que «la Blanca ara és un referent de l’entitat que va començar a la nostra escola i no destacava excessivament, però, amb el temps, esforç i no deixar de treballar ha arribat a aconseguir èxits a nivell internacional». Josep Carballude fa referència a un dels seus alumnes més avantatjats que va dirigir, l’Adel Mechaal, que com succeeix amb Blanca Batlle, no destacava en els inicis, però que a base de constància i tossuderia l’ha portat a ser un dels millors atletes nacionals i internacionals. «Som un club petit, de poble, i quan a un atleta li toca marxar, nosaltres no podem competir amb segons qui». De l’adeu de Mechaal de l’Associació Atlètica Palamós el 2016, Josep Carballude ho veu com un fet lògic i habitual dels atletes que volen prosperar. Segons ell, «són canvis de rumb que han de fer si busquen el màxim rendiment i nosaltres dins la nostra modèstia estem aquí per ajudar-los». Són més de quatre dècades dedicades a l’atletisme, però, curiosament Palamós mai ha disposat d’una pista d’atletisme per poder entrenar, en canvi, la població veïna de Palafrugell sí que en disposa i fins allà s’hi desplacen. En aquest sentit, Carballude comenta que «sí que estaria bé disposar d’una pista d’atletisme al municipi i això faria que s’enganxés més mainada a aquest esport, però, entenem que és una instal·lació molt costosa». Segons Carballude «el prototip d’atleta que es forma a l’AA Palamós és de mig fons i fons i això és a causa de no disposar d’instal·lacions on poder fer velocitat, salts o d’altres disciplines».