Amb un balanç majoritàriament positiu, el sergent en cap del parc de Palafrugell, Gabriel Marzo, diu que estan molt contents amb els resultats de la temporada passada. Al principi es preveia una pitjor situació de la que finalment va ser, pel fet que va començar d’una manera molt intensa. Però el que ha anat succeint després d’aquell inici, s’ha gestionat de manera molt satisfactòria.

A l’hora de fer balanç no es fa pel volum de les pèrdues, sinó que té més a veure amb com ha estat la resposta de l’equip de bombers, depenent de totes les circumstàncies (la meteorologia, els vents, les humitats, la topografia, els accessos o la possibilitat que volin mitjans aeris.

Marzo diu que «les circumstàncies defineixen com pot ser la nostra resposta i a partir d’aquí veiem si ho hem fet bé o ho hem fet malament» i recalca la importància d’anar-se adaptant i com els equips de bombers cada cop estan més integrats, no només a nivell que tots els recursos són comuns, sinó també que gràcies a les Instruccions Normalitzades de Treball, les actuacions estan regulades i treballen sota les mateixes pautes. A això cal afegir la importància del continu aprenentatge que els ajuda a cada vegada tenir més eines per donar una millor resposta i fer una millor feina.