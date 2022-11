Josep Melcior Muñoz i Ayats ha sigut proclamat per unanimitat candidat a l’alcaldia de Sant Feliu de Guíxols per a les pròximes eleccions municipals en assemblea extraordinària del PSC de Sant Feliu de Guíxols que es va celebrar el passat divendres 11 de novembre. «Els militants i simpatitzants van destacar la solvència, la dedicació a la ciutat i la defensa d’un model de ciutat més just i més cohesionat que ha fet Josep M. Muñoz com a Primer Tinent d’Alcalde del govern de coalició en els darrers set anys i mig», va apuntar el partit socialista en un comunicat. Per la seva part, el candidat va agrair la confiança als militants i simpatitzants i va deixar clar que «mantinc la mateixa il·lusió i empenta que la primera vegada» i també va ressaltar la bona gestió que s’ha fet a l’Ajuntament a les àrees gestionades pel grup socialista.