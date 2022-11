L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar ahir el pressupost per l’any 2023 amb 10 vots favorables de l’equip de govern (4 Junts, 3 PSC, 1 PP) i del grup d’Avancem (2), l’abstenció d’ERC (5) i el vot contrari de la Cup (1) i Republicans (1). Es tracta d’un pressupost que en línies generals redueix de manera substancial el capítol d’inversions, mentre que incrementa el capítol de despeses corrents. El pressupost per l’any 2023 de Calonge i Sant Antoni serà de 22.986.600,00, un 17,11% menys que el d’aquest any. Un tret destacable del pressupost 2023 és l’increment de les despeses ordinàries, que creixeran un 8,54% respecte a aquest any. D’aquesta manera, les despeses ordinàries es situaran en 20.345.000, el què suposa 1.736.506 euros més que enguany. Aquest increment s’aplicarà, segons l’Ajuntament, essencialment per tres motius. En primer lloc, el govern incrementa les despeses socials, incorporant nous ajuts a famílies desfavorides principalment per donar suport via subvenció al pagament del lloguer-hipoteca i pagaments d’energia, així com la incorporació de 50.000 euros per subvencionar la instal·lació de plaques solars. En segon lloc, per fer front a l’increment dels costos salarials previstos en els pressupostos generals de l’Estat, que contemplen l’augment d’un 2,5% de la retribució dels funcionaris. Finalment, l’increment de les despeses ordinàries també va lligada a la previsió de l’increment de les despeses ordinàries com a causa de l’augment de la inflació i el previsible increment dels costos dels serveis, subministraments i despeses d’energia.

Les inversions cauen en picat Per altra banda, les inversions del pressupost 2023 seran de 510.000 euros mentre que el 2022 han estat de 6.179.000 euros. Aquesta reducció es deu, en primer lloc a què les inversions planificades pel 2022 es situaven molt per sobre del pressupost d’inversions habitual, i també al fet que part d’aquestes inversions finalitzaran durant l’anualitat 2023. D’aquesta manera, el govern de Calonge i Sant Antoni planteja un pressupost d’inversions centrat en els projectes de reposició i manteniment d’infraestructures, mentre finalitza l’execució de les inversions iniciades en el pressupost 2022. Pel què fa a l’endeutament, el pressupost de l’exercici 2023 no preveu la concertació d’operacions d’endeutament.