Palafrugell va reivindicar ahir la lluita contra les violències masclistes al seu acte institucional al Museu del Suro. Inicialment s’havia de celebrar a l’aire lliure, però el mal temps va fer que es traslladés a l’Auditori del museu.

L’acte va ser conduït per Awatef Amitac i Nacho Pascual per la seva vinculació amb la causa. També hi van participar alumnes de l’Institut La Sureda i del centre Prats de la Carrera, que van llegir textos reivindicatius fets per ells mateixos. També hi va haver parlaments del primer tinent d’alcalde, Josep Piferrer i de les regidores de Polítiques d’Igualtat i de Benestar Social, Mònica Tauste i Roser Massaguer. Els Festucs i Marina Gil van omplir la part musical amb cançons compostes en anys anteriors durant la commemoració del 25N al municipi. L’acte va finalitzar amb un minut de silenci.