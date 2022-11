El Premi Empordà de Novel·la s’ha presentat a principis d’aquest mes fora de la comarca. La presentació es va fer a la Llibreria Ona de Barcelona amb l’objectiu de donar-lo a conèixer i posicionar-lo dins del panorama literari català.

El Premi Empordà de novel·la és l’únic que porta el nom d’una província de Catalunya i està dotat amb 7.000€. A més, el premi també contempla l’edició de l’obra guanyadora.

Autors i polítics

La presentació a Barcleona va comptar amb la presència d’alguns dels autors premiats de les darreres edicions, també representants de l’editorial Brau, el comissari Jordi Imaz i membres del jurat. També hi van ser presents diferents representants polítics d’ajuntaments de la comarca com Begur, Palamós, Sant Feliu de Guíxols o la Bisbal.

El president del Consell Comarcal, Joan Manel Loureiro, va explicar els orígens del premi, nascut a la Bisbal d’Empordà: «Fa un any que el Consell Comarcal ha agafat el relleu del premi. Quan parlem del Consell Comarcal parlem dels 36 ajuntaments que formen la comarca perquè tots els municipis de la comarca fan xarxa i hi participen, i això és inèdit al nostre país». El president de l’ens va afegir que «cal agrair l’esforç que fan tots els ajuntaments de la comarca, també a la conselleria comarcal de cultura i a la part tècnica que han treballat de valent per aquest guardó»

Ajudar a aflorar autors

La consellera comarcal de cultura, Agnès Gasull, va assegurar que «volem posicionar el premi en el panorama literari català, volem notorietat, renom i aconseguir el prestigi tot premiant obres de literatura inèdites». Amb tot va afegir que «el premi és el més ben dotat econòmicament i volem que segueixi creixent amb dues vessants, per una banda ajudant a aflorar autors i autores novells i alhora facilitar i engrescar a professionals de la literatura amb premis efectius on puguin presentar les seves obres».

El Premi Empordà de Novel·la va néixer de la mà del bisbalenc Jordi Imaz i de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, amb la voluntat d’incentivar la participació tant de talents emergents com d’escriptors en actiu. L’objectiu era cobrir aquest buit de concursos literaris a la comarca, ja que es considerava que era necessari potenciar i facilitar l’aparició de nous escriptors amb obres inèdites i escrites en català. Aquest projecte ha comptat, fins a l’actualitat, amb la col·laboració de l’editorial Brau Edicions.

L’any 2021, el Consell Comarcal del Baix Empordà va agafar el relleu a l’Ajuntament de la Bisbal com a organitzador amb la voluntat d’implicar a tots els ajuntaments de la comarca per enaltir el premi, essent una raó de cohesió territorial i de pertinença al territori.

El Consell del Baix Empordà ha trobat la implicació de tots els ajuntaments de la comarca per treballar amb uns objectius comuns, establint complicitats, per tal que el Premi acabi essent un referent comarcal. Actualment, els 36 ajuntaments col·laboren en la seva implementació, difusió i col·laboració.

Els professionals que formen part del jurat són persones relacionades amb el món de l’escriptura i les lletres, persones que estan al capdavant de llibreries de la comarca i els guanyadors de les anteriors edicions del Premi. Tots estat coordinats pel comissari del premi, Jordi Imaz.