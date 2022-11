La Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, que es va iniciar ahir i s’allargarà tot el dia d’avui, recupera enguany la Festa dels Cavalls i festeja el 30è aniversari del Concurs de Gossos d’Atura en un cap de setmana carregat d’activitats. El municipi s’ha vestit de gala per celebrar la Fira Agrícola, Ramadera i Comercial més antiga de Catalunya i que enguany arriba a la seva 628a edició reforçant la importància del producte de proximitat, ecològic i del Parc Natural.

Amb un programa ple d’activitats per a tots els públics, el fil conductor de la Fira d’enguany explora com va canviar la vida dels torroellencs i torroellenques amb l’arribada de l’electricitat. Un element que es visualitza a través de les visites teatralitzades per diferents espais emblemàtics del poble de la Fira en el Record.

Un dels actes més esperats és, sens dubte, el Concurs de Gossos d’Atura, que se celebra avui (10:30 hores) i que cada any aplega un públic molt nombrós provinent d’arreu de Catalunya.