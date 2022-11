«Calonge, quina hora és?», sota aquest lema, diversos veïns del municipi de Calonge i Sant Antoni han impulsat una recollida de signatures. El motiu? Que fa mesos que no senten repicar les campanes de l’església de Sant Martí. Segons exposa un dels impulsors de la iniciativa, Xavier Palet, a finals d’octubre un llamp va impactar en el sistema que habilita el repicar de les campanes, de manera que aquest va quedar inhabilitat. Des d’aleshores, els veïns no poden saber quina hora és ni tampoc senten el característic so del campanar. De fet, fins i tot el rellotge va quedar malmès i aturat a un quart i cinc de dues de la matinada.

En un manifest, els veïns al·leguen que «un poble sense campanes és un poble sense vida» i per això insten al Bisbat de Girona i també a la rectoria a posar-hi remei. «El so dels quarts i de les hores ens marca el ritme del dia i ens uneix com a vilatans, ens identifica com a Calongins i ens connecta amb els nostres avantpassats», exposen en el comunicat, on afegeixen que «volem que tornin a sonar les campanes per unir-nos de dia i que les esferes del rellotge s’il·luminin per orientar-nos de nit!».

Palet afegeix que la iniciativa de la recollida de signatures va sorgir després que un grup de veïns posessin en comú la sensació que els generava el fet de no sentir el repic de les campanes que fins ara no s’havia aturat: «És molt trist perquè em sembla fonamental que les esferes s’il·luminin i sonin els quarts i les hores, i ens avisin quan hi ha una festa o si es mor algú. S’ha parlat amb l’església i sembla que ell no posa fil a l’agulla i hem fet una campanya veïnal i ens hem ajuntat els llibreters, hem adaptat un manifest, hem fet uns tòtems de fusta i hem fet aquesta protesta». Aquest veí apunta que de moment es pot signar a 12 punts i hi ha unes 200 signatures: «Hi ha gent que s’ha posat en contacte amb el Bisbat per mirar si hi ha una assegurança que ho cobreix. Volem que se’n parli per fer pressió i que es resolgui. Pensem que és important que en un poble sonin les campanes. Que deixin de sonar és un indicatiu que falta alguna cosa», conclou el veí.

Fil a l’agulla

Interpel·lats sobre aquests fets, des del Bisbat de Girona, que és l’entitat responsable de l’equipament religiós de Sant Martí de Calonge, indiquen que els hi han arribat les queixes i ja han posat fil a l’agulla per posar-hi remei. La institució subratlla que, a falta de concretar el dia exacte en què es va produir l’incident atmosfèric, demanaran pressupost per tal de procedir a la reparació del campanar i el rellotge. L’organització espera que les despeses puguin ser assumides per l’empresa asseguradora que tenen contractada per a l’edifici.