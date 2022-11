El Consell Comarcal del Baix Empordà ha desenvolupat el projecte «Baix Empordà, Dona i Terra», que té com a objectiu potenciar l’activitat agroalimentària de la comarca, a través d’ afavorir la feina de les dones del Baix Empordà vinculades a aquest sector.

La jornada de cloenda, celebrada ahir al Museu Arqueològic d’Ullastret, va posar el punt final a aquesta iniciativa amb una taula rodona per tal de reflexionar sobre la recerca de noves oportunitats a través de la innovació, afavorint la transferència de coneixement. A la taula rodona hi va participar Gerard Alexandre Martínez, director de l’Escola Agrària i Alimentària de l’Empordà; Cristina Mañas, gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós; Jordi Riembau, president de la Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà; Anna Carabús, responsable de grans contractes de l’IRTA amb les empreses; i Anna Pijuan, sòcia de Mas Casas, de Cruïlles. La jornada va acabar amb una activitat de networking i una activitat de cloenda per a les dones participants.

El programa ha facilitat la creació de 5 projectes iniciats per emprenedores facilitant el seu desenvolupament gràcies a les activitats de mentoring i del suport tècnic del programa.