Una vintena de persones que treballen al sector turístic han fet un curs per ensenyar què és una web accessible i els passos per fer-la accessible, amb l’objectiu que totes les pàgines web siguin accessibles per tothom, inclosos els invidents. Hi ha les normes WCAG 2.1 que són les que s’han de seguir per tal que una web sigui accessible. Aquests conceptes s’han tractat durant el curs i també com comunicar de manera accessible en tots els suports que habitualment utilitzem: word, pdf i xarxes socials.

La formació, organitzada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, ha constat de 10 hores i ahir es va fer l’acte de cloenda a la sala d’actes del municipi, on es van repartir els diplomes als participants. Han realitzat la formació un total de 16 persones, la gran majoria d’elles del sector d’oficines de turisme, museus i també empreses d’activitats d’oci. El curs es va realitzar els dies 28 i 30 de novembre de 2022. Aquesta formació s’ha emmarcat en el Pla d’Accessibilitat Turística del Baix Empordà que es va iniciar l’any 2017. Aquest pla té per objectiu principal posar en valor la comarca com a destinació accessible i generar un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística que ofereix el Baix Empordà. Durant l’acte de cloenda, es va fer entrega dels diplomes als participants del curs i el vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller de Turisme, Xavier Dilmé, va destacar que «la voluntat compartida entre administracions i sector privat per fer inclusiva i accessible l’oferta turística de la comarca és ferma».