Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en una casa adossada al municipi costaner i que estava valorada en 80.000 euros. Els agents han intervingut unes 500 plantes repartides en tres sales diferents. A més, els responsables de la plantació tenien la llum punxada i es calcula que en tres mesos haurien defraudat 44.444 euros a la companyia de subministrament elèctric. Arran de l’operatiu, els Mossos investiguen dues persones per un delicte contra la salut pública i un de frau elèctric. Pròximament seran citats a declarar a la comissaria.

L’operatiu policial s’ha fet arran de les sospites que tenia la companyia elèctrica de frau de consum en aquest habitatge situat al carrer de Conca de Sant Feliu de Guíxols. Ahir al matí es va fer una entrada a la casa adossada de Sant Feliu de Guíxols. L’immoble té tres plantes i els Mossos d’Esquadra van trobar 500 plantes repartides en tres habitacions diferents. A més, van trobar tots els estris necessaris per al cultiu de les plantes: hi havia làmpades, ventiladors, temporitzadors, aires condicionats, filtres, etc.

La plantació estava en ple rendiment i tenia cabdells en plena floració. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri d’Interior, el valor d’aquesta plantació al mercat seria d’uns 80.000 euros.

A més, els agents han comprovat que l’escomesa elèctrica estava manipulada amb una connexió il·legal. Es tracta d’una instal·lació molt precària amb un elevat risc d’incendi i electrocució amb afectacions per la seguretat i salut de les persones.