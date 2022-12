Una persona va resultar ferida ahir al vespre en un xoc entre dos cotxes a l'entrada de la Bisbal d'Empordà.

L'accident de trànsit va produir-se cap a un quart de nou a l'altura del quilòmetre 11,6 de la C-66. Es tracta de l'accés a la capital del Baix Empordà, venint de Corçà.

Segons el Servei Català de Trànsit, es va produir un xoc lateral per fregament entre dos cotxes que circulaven per aquesta via.

Arran del succés, es van activar els Mossos d'Esquadra, la Policia Local de la Bisbal d'Empordà, Bombers i SEM.

Una persona va resultar ferida de molt poca consideració i va ser evacuada a l'hospital comarcal de Palamós.