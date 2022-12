La Generalitat ha venut per 503.000 euros l'antic hotel Rex II, que formava part del llegat dels germans Anlló de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà). Dels vuit hotels de l'herència intestada, tan sols quedaven aquest i el Mediterraneo per vendre. En aquest cas, però, tot i que també se'n va convocar la subhasta, l'edifici del carrer Penitència no ha rebut cap oferta i ara sortirà a venda directa durant un any. El regidor d'Urbanisme, Josep Saballs, no amaga que tot i que s'hagi pogut vendre el Rex II, la subhasta «arriba tard». Saballs també reclama a la Generalitat que comenci a distribuir ja el milió d'euros del llegat Anlló que la Junta d'Herències va desencallar a principi d'any. Serà, de fet, la primera quantitat que es reparteixi.