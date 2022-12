«En arribar aquest moment, se'm fa difícil trobar les paraules encertades». Així començava la carta que Joan Linde, excap de la Policia Local de Llagostera, va escriure en el moment de jubilar-se, ara fa tot just un any i mig.

La seva mort inesperada als 65 anys, fa difícil trobar també les paraules encertades per recordar i definir a una persona com en Joan. La periodista gironina Tura Soler el va batejar com a 'Linde, el gran socialitzador' per la seva gran capacitat de convocatòria i relació entre els comandaments de les forces de seguretat de l'estat. En Linde era un gran relacions públiques que coneixia a tothom i tothom el coneixia a ell. Des d'agents, caporals i sergents de les Policies Locals de les comarques gironines, passant per les diverses unitats territorials dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Bombers i fins i tot l'exèrcit espanyol. Així quedava reflectit en les multitudinàries diades de la Policia Local de Llagostera, que tant li agradava organitzar.

Durant els seus anys com a màxim responsable de la Policia Local de Llagostera havia rebut innombrables reconeixements i medalles per part de diversos cossos policials. A Llagostera va contribuir a crear el cos de la Policia Local, on va dedicar 37 anys i mig de la seva carrera professional.