L’Ajuntament de Palamós invertirà 250.000 euros en la creació de nous trams de carril bici al municipi amb l’objectiu de pacificar la circulació i fomentar la mobilitat sostenible. El consistori ha rebut una subvenció del Servei Català de Trànsit (SCT) de 150.000 euros per executar el projecte a partir del 2023.

El primer dels ramals de carril bici que executarà Palamós busca donar continuïtat a la via verda, que passa pel pont de Ferro i té un petit tram en el carrer de Nàpols per ara finalitza a l’encreuament amb l’avinguda de Catalunya. Amb el nou tram se seguirà aquest traçat per la banda dreta del carrer (sentit platja) i passarà per davant de l’institut de Palamós. Entre l’avinguda del President Macià i el passeig del Mar, el carril bici serà de plataforma única i la via prioritzarà el pas de vianants i bicicletes.

A l’altra punta del passeig hi haurà el segon tram inclòs en l’avantprojecte que es vol tirar endavant a partir del 2023. Aquest ramal passarà pel carrer de l’Avió i fins a l’avinguda del President Macià serà un carrer de circulació compartida. Les bicicletes que vagin en el mateix sentit que els cotxes hauran d’anar per la mateixa via, mentre que els vagin en direcció contrària hauran de circular per un carril creat especialment d’un metre d’amplada.

Quan s’acabi el carrer de l’Avió, el carril bici anirà per la plaça dels Països Catalans fins arribar al carrer d’Enric Vincke. En aquest tram es farà un traçat de paviment diferenciat a la mateixa vorera fins arribar a la cruïlla amb el carrer dels Rentadors per senyalitzar la zona del carril bici. En aquesta cruïlla hi hauran dues branques del carril bici.

Una d’elles ja està inclosa en les obres d’urbanització del carrer d’Enric Vincke i connectarà amb el carrer d’Àngel Guimerà, passant per davant de la futura estació d’autobusos.

En l’altra branca, s’arribarà també fins al carrer d’Àngel Guimerà però en aquest cas pel carrer dels Rentadors i l’avinguda de la Llibertat.

El nou projecte de carrils bici urbans també inclourà un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques que s’ubicarà a la plaça dels Països Catalans.

Amb aquesta actuació es vol reduir els sorolls i la contaminació, creant un eix pacificat de comunicació entre els nuclis de Palamós i Sant Joan, i entre aquests i la via Verda. L’objectiu de l’Ajuntament de Palamós és el de poder continuar creixent progressivament, amb el nombre de trams urbans de carril bici a Palamós.

Millores al barri Vell

Paral·lelament, durant la setmana el consistori ha està fent tasques de millora de diversos trams de panots degradats a la zona del barri Vell.

Les tasques s’han iniciat pels carrers de Roger de Llòria i el de Sardenya, i seguiran en altres punts del barri, amb la previsió de poder arranjar un global de 80m2 de panots, que actualment es troben en mal estat.

Aquesta actuació és a càrrec d’operaris d’una empresa especialitzada, i se centra en l’arranjament d’aquelles petites zones de panots que presenten desperfectes, que amb el temps i el pas de vehicles han quedat parcialment esfondrats o descalçats de la base i creen desnivells en el paviment.

El cost del projecte és d’uns 10.800 euros.

Durant la setmana passada es va millorar un tram de vorera del carrer d’Àngel Guimerà, davant la zona industrial. Les obres van consistir en enderrocar el paviment existent de la vorera i substituir-lo per formigó a tot el ferm.