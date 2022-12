El vocal de l'equip de govern de l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de l'Estartit Ramon Frigola ha presentat la seva dimissió per «pèrdua de confiança» amb el president de l'EMD, Francesc Ferrer, i perquè està «en contra de les maneres, l'actitud i les polítiques de l'últim any». Frigola va dimitir durant la Junta de Veïns de l'EMD d'aquest dimecres, que va acabar amb les entitats de l'Estartit demanant explicacions sobre el retard en el pagament de les subvencions d'aquest any. Precisament, Frigola va dir que aquest estava entre els motius de la seva decisió. «No es pot deixar les entitats sense cobrar fins a final d'any. És intolerable», va dir.

Frigola afirma que ens van presentar «amb la il·lusió de governar l'Estartit d'una forma diferent, potenciant el contacte amb la gent i resolent els temes que preocupen els ciutadans» i que això «no ha passat». El vocal creu que per «dignitat» havia de plegar del govern abans de la votació dels pressupostos de l'EMD, uns comptes en els quals assegura que no ha participat. Les discrepàncies amb Ferrer van començar a principis d'any, quan el president de l'EMD va decidir iniciar la via dels contenciosos amb l'Ajuntament i «judicialitzar les relacions entre les dues administracions». Frigola argumenta que ha demanat en diverses ocasions «una solució política» que allunyés dels tribunals les discrepàncies entre l'Ajuntament i l'EMD.

En aquest sentit, afirma que vuit dels onze membres de la llista de Ferrer han apostat per aquesta «via» i s'han desmarcat del president, a qui han demanat «un canvi d'actitud». Frigola continuarà com a vocal de l'EMD, però fora l'equip de govern, fins a les properes municipals del maig de 2023.