Un altre equip de respiració defectuós deixa sense aire un bomber en un foc a Sant Feliu

Creix el malestar entre els funcionaris dels Bombers de la Generalitat després d'una nova fallada d'un Equip de Respiració Assistida (ERA) en una intervenció aquesta nit passada al foc d'un habitatge de Sant Feliu de Guíxols. És el tercer equip d'aire que falla dues setmanes. Tres avaries que s'han produït després que la Conselleria d'Interior revisés els 1.720 equips arran de la problemàtica generalitzada que va destapar El Periódico a principis d'any.

Els tres equips defectuosos pertanyen a la regió de Girona, on aquest divendres se celebra una reunió per abordar una situació que compromet greument la integritat dels funcionaris: dues de les tres ocasions els bombers s'han quedat sense aire quan estaven dins d'un incendi, envoltats de fum. El bomber d'Olot va resultar ferit lleu i el bomber d'aquesta nit del foc de Sant Feliu va poder sortir pel peu a l'exterior.

El bomber que treballava al parc de Sant Feliu de Guíxols, com avança El Periódico del mateix grup editorial de Diari de Girona, estava forçant la porta d'un segon pis en flames amb dues persones al seu interior. Respirava amb ampolles d'aire pel fum. En aquell instant, segons les fonts consultades, el subministrament d'aire de l'equip es va interrompre perquè les ampolles es van buidar sense avís previ.

El manòmetre indicava erròniament una pressió de 150 bars, cosa que significava que les ampolles seguien plenes però en realitat estaven buides. El bomber va haver de fugir, caient per les escales, per no intoxicar-se. Els dos veïns de Sant Feliu de Guíxols van ser rescatats poc després, ferits lleus per inhalació de fum.