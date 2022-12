El Consell Comarcal del Baix Empordà i productors agroalimentaris de la comarca s’han unit, per tercer any, per treure al mercat un lot de Nadal de productes de proximitat. Aquesta col·laboració publico-privada neix, segons puntualitzen des del Consell Comarcal, a partir d’ARRELEM, Xarxa Agroalimentària del Baix Empordà, projecte que té la voluntat de buscar la col·laboració entre les entitats públiques (ajuntaments) i privades (empreses i professionals) radicades a la comarca que tinguin com a finalitat portar a terme activitats relacionades amb el desenvolupament del sector agroalimentari i l’impuls de la utilització de productes locals.

El lot té un preu de 57 euros i inclou productes representatius de les empreses participants, com formatges, embotits, herbes aromàtiques, infusions, melmelades, patés, ratafia i vi. Així com, una bossa de roba d’ARRELEM, la xarxa agroalimentària del Baix Empordà. S’han fixat punts de venda per cobrir la distribució a tot el Baix Empordà: la Carnisseria Seli, a Torroella de Montgrí; l’Obrador del Mas Casas Cruïlles, a La Bisbal d’Empordà; i Les Eroles – Can Juanals, a Castell – Platja d’Aro. El vicepresident primer del Consell Comarcal del Baix Empordà i conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, considera que «aquesta iniciativa és un bon exemple de col·laboració entre petites empreses i l’administració, i també un projecte útil per posar en valor el producte agroalimentari de la comarca». En aquest sentit, Dilmé demana als consumidors baixempordanesos que posin aquests lots en la seva llista de la compra d’aquests dies assenyalats: «són productes de qualitat i productes produïts a casa, a tots ens interessa mantenir viu un sector fonamental per a la nostra economia i per la nostra forma d’entendre l’Empordà». Dinamització econòmica L’objectiu del projecte és visibilitzar, dinamitzar i afavorir la consolidació al sector agroalimentari de la comarca, a través de la cooperació pública-privada, compartint els seus objectius amb Arrelem, que també busca potenciar i fer créixer aquest sector. La xarxa agroalimentària que impulsa el projecte compta amb el recolzament del Consell Comarcal i la Diputació de Girona, entre d’altres. Ambdós organismes col·laboren per reforçar tres eixos de treball: la sostenibilitat, la innovació i la dinamització.