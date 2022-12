L’Ajuntament de Palafrugell, a través de l’Àrea de Cultura, ha signat un conveni de col·laboració amb la Colla Garnatxa per a l’organització de la Cavalcada de Reis 2023, on les dues entitats treballaran conjuntament en el desenvolupament de la comitiva reial i la seva recepció a la vila. Una relació que neix amb la voluntat de renovar amb noves idees i projectes la cavalcada palafrugellenca, de fet, fa setmanes que s’està treballant amb l’objectiu que aquest any es pugui gaudir d’una nova cavalcada amb moltes novetats i noves ubicacions. D’aquesta manera, enguany, la Cavalcada de Reis de Palafrugell inicia una nova etapa, i ho fa després de dos anys de pandèmia que han condicionat el dia més especial pels nens i nenes de Palafrugell. Malgrat totes les dificultats i les limitacions d’aforament es va organitzar la recepció reial al Teatre Municipal, i es va dur a terme la Cavalcada conjuntament amb Cofena (Comissió de Festes de Nadal).