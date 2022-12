Els Bombers han rescatat aquesta tarda una persona que s'havia quedat penjada a la via ferrada de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guíxols.

L'avís del succés l'han rebut capa un quart de les sis de la tarda i s'ha desplaçat amb els rescatadors dels Grae i una dotació terrestre.

Els efectius han arribat fins a la usuària de la via ferrada que estava penjada de la línia de vida. Aquesta estava esgotada de tant intentar remuntar per seguir amb l'activitat però no ha resultat ferida.

Els Bombers l'han ajudat a sortir de la zona i l'han tret de la via ferrada. Cap a quarts de vuit del vespre, l'estaven acompanyant cap al seu vehicle.