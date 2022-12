Detingut a Sant Antoni després de saltar-se un control a Palamós i conduir amb el carnet retirat

Una actuació dels Mossos d'Esquadra i les Policies Locals de Palamós i Calonge Sant Antoni ha permès detenir el conductor d'un cotxe que va circular temeràriament entre Palamós i Calonge.

Tot va començar poc abans de la mitjanit del dissabte, quan un vehicle d'alta gamma es va saltar un control que tenien muntat els Mossos d'Esquadra amb la Policia Local de Palamós a la carretera C-256. En aquesta via que uneix Palamós i Calonge, el conductor va seguir el trajecte malgrat que l'alertessin que s'havia d'aturar. Davant la fugida, es va alertar les policies de la zona.

El conductor va circular de forma temerària per aquesta carretera i a gran velocitat, fins i tot va intentar entrar per algun carrer de Sant Antoni

En aquell moment però, es va trobar que la Policia Local de Calonge i Sant Antoni tenia muntat un control muntat a l'avinguda Verge de Núria de Sant Antoni i van aconseguir interceptar el vehicle i fer-lo aturar. Instants després, van adreçar-se a lloc, dues patrulles dels Mossos i una de la Policia Local de Palamós que havien perseguit al conductor fugit.

En el vehicle hi anaven cinc persones. Els agents de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni que li van practicar la prova d'alcoholèmia al conductor així com la de drogues. Ambdues va resultar negatives.

Els Mossos després de revisar la documentació del conductor, el van acabar detenint com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat del viària: per tenir el permís retirat i també, per conduir de forma temerària. També va quedar acusat d'un delicte de desobediència als agents de l'autoritat.