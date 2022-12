Nit i matinada moguda pels Bombers a Platja d'Aro. Han hagut de fer quatre actuacions en poc més de mitja hora i totes, per incendis de contenidors. En total n'han cremat nou.

En tots els casos, en poca estona els han pogut extingir i no s'han de lamentar més danys. La Policia Local investiga qui hi darrere dels focs de contenidors.

El primer dels avisos al 112 va arribar quan faltaven dos minuts per la mitjanit. Es van desplaçar fins al carrer de Santiago Rusiñol i aquí, van apagar un contenidor en flames.

A tocar del mateix vial quan passaven dos minuts de les 12, els Bombers van rebre l'alerta d'un altre foc similar. Aquest també es va produir en aquesta àrea comercial, a prop del supermercat Aldi. Quatre contenidors van aparèixer en flames i és on els Bombers van estar més estona.

Quan ja finalitzaven el servei, de dos quarts d'una de la matinada, van tornar a rebre l'avís d'un altre foc de contenidors. En aquest cas, van haver de desplaçar cap a una altra àrea del centre de Platja d'Aro, al carrer de Carrer Puig s'Agoita. Aquí un contenidor va aparèixer també en flames. Mentre feien aquest servei, a dos quarts i cinc d'una, van haver d'anar a una altra actuació similar. Van actuar a l'avinguda del Mediterrani, on les flames van afectar tres contenidors més.

Investigació oberta

La Policia Local de Castell-Platja d'Aro també ha atès els serveis i investiga els fets. Els agents estan revisant les imatges de les càmeres de vigilància d'aquella franja horària i de les zones afectades per aclarir qui els ha provocat.

Més incendis

A banda de Platja d'Aro, els Bombers aquesta nit també han actuat en quatre incendis més de contenidors que han afectat cinc containers. A Figueres n'han cremat dos al carrer de la Salut ca pa dos quarts de cinc de la matinada. A Girona ciutat, cap a dos quarts d'onze de la nit, es van mobilitzar per un contenidor que cremava a l'Avinguda Sant Narcís. D'altra banda, al nucli de Can Salvà de Riells i Viabrea també en va cremar un i finalment, els Bombers també van actuar per un foc similar a Vidreres, amb el resultat d'un contenidor cremat.